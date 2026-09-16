Москва16 сенВести.Полицейские задержали мужчину, напавшего на подростка в метро, сообщает ГУ МВД по Москве.
Инцидент произошел на платформе станции метро "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки.
По предварительным данным, подросток случайно задел гражданина самокатом, после чего мужчина ударил его в лицо и скрылсяговорится в публикации ведомства в MAX
Сотрудники УВД на Московском метрополитене установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался неоднократно судимый житель Подмосковья 1978 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по статье "Побои". С фигуранта взяли подписку о невыезде.