Возбуждено дело в отношении рецидивиста, толкнувшего ребенка в московском метро

Возбуждено дело в отношении мужчины, толкнувшего ребенка в московском метро Возбуждено дело в отношении рецидивиста, толкнувшего ребенка в московском метро

Москва10 авг Вести.Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, толкнувшего ребенка в переходе станции "Печатники" в Москве. Об этом сообщило столичное ГУ МВД.

Мужчина толкнул в спину мальчика 2012 г.р., в результате ребенок упал и ударился лицом и коленом.

Благодаря оперативной работе полицейских, нападавшего быстро вычислили и задержали по месту жительства на Ленинском проспекте. Им оказался ранее судимый мужчина 1974 г.р. говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои), также ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мужчина свою вину в инкриминируемых ему деяниях полностью признал и раскаялся. На допросе он также отметил, что всеми возможными способами поможет пострадавшему мальчику реабилитироваться.