Москвичка организовала похищение друга своего мужа, чтобы прекратить их общение Жительница Москвы с подельниками похитила друга своего мужа

Москва24 сен Вести.В Москве женщина заказала похищение друга своего мужа, чтобы прекратить их общение, ей и ее подельникам предъявлено обвинение, сообщили в столичном ГСУ СКР.

По данным следствия, в начале сентября москвичка через интернет-сервис нашла четырех человек, между которыми распределила роли и разработала план действий. Похищенного мужчину соучастники должны были привезти в заранее арендованную квартиру на Тверской улице.

Одна из подельниц стала переписываться с жертвой в соцсетях. 18 сентября она заманила его в арендованную квартиру на личную встречу, где заперла входную дверь на ключ. После этого сюда приехала заказчица похищения с другими соучастниками, которые представились правоохранителями. Они надели наручники на потерпевшего, забрали у него телефон и заблокировали выход из квартиры.

Мужчину удерживали против его воли на протяжении часа. Свободу ему предоставили лишь после того, как он пообещал прекратить общение с супругом организатора преступления сказано в сообщении

Следователи и оперативники задержали организатора преступления и троих соучастников. Им предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Суд избрал им меру пресечения.

Еще одного фигуранта разыскивают, добавили в СК.