Пятеро подростков задержаны за похищение школьника в Петербурге По делу о похищении школьника в Петербурге задержаны пятеро подозреваемых

Москва24 окт Вести.В Санкт-Петербурге по делу о похищении школьника и вымогательстве задержаны пятеро подростков в возрасте от 15 до 16 лет, среди них есть девушка. Об этом сообщает ГСУ СКР по Северной столице.

Расследуется уголовное дело о вымогательстве группой лиц (п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ), а также по факту похищения несовершеннолетнего (п. "а", "д", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ). По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 4 молодых человека и девушка говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 22 октября, в четверг, на улице Купчинской во Фрунзенском районе. По данным следствия, фигуранты напали на мальчика, затолкали в машину и начали запугивать, требуя деньги. В какой-то момент он смог сообщить о случившемся, его освободили сотрудники полиции.

В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения.