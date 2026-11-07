В Петербурге возбудили дело на похитителей противогазов у школьника

Похитители противогазов у школьника в Петербурге стали фигурантами дела В Петербурге возбудили дело на похитителей противогазов у школьника

Москва7 ноя Вести.В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении двух юношей, под видом покупателей отобравших у школьника 16 противогазов. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.

По данным следствия, 5 ноября двое молодых людей в возрасте 15 и 18 лет решили ограбить школьника, разместившего объявление о продаже партии противогазов.

Находясь у дома по проспекту Наставников, применяя насилие не опасное для жизни, совершили открытое хищение противогазов, принадлежащих несовершеннолетнему, в количестве 16 штук, на общую сумму не менее 28 000 рублей говорится в сообщении

В отношении них возбуждено уголовное дело о грабеже, решается вопрос об их аресте.