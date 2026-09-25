В Ленобласти подростки ограбили сверстника, они задержаны В Ленобласти полиция задержала подростков, ограбивших сверстника

Москва25 сен Вести.Сотрудники полиции задержали в Ленинградской области двух подростков, подозреваемых в ограблении сверстника. Об этом в MAX сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

24 сентября с заявлением о нападении и ограблении в полицию Лодейнопольского района обратился 16-летний школьник. Он сообщил, что несколько дней назад на остановке общественного транспорта по улице Гагарина в Свирьстрое двое его знакомых силой отобрали у него мобильный телефон и наличные.

Общая сумма материального ущерба составила 18 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело… говорится в мессенджере

24 сентября по подозрению в совершении преступления сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подростков 16 и 17 лет с похищенным.