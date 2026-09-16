Задержана продавец, укравшая драгоценности из ювелирного магазина в Ленобласти

Продавец вынесла из магазина в Ленобласти несколько пакетов с драгоценностями Задержана продавец, укравшая драгоценности из ювелирного магазина в Ленобласти

Москва16 сен Вести.Полицейские раскрыли кражу из ювелирного магазина в городе Кудрово Ленинградской области, сообщает региональное ГУ МВД в MAX.

Сообщение о том, что из заведения на Мурманском шоссе похитили ювелирные украшения и денежные средства, поступило в дежурную часть полиции вечером 3 сентября.

Установлено, что 20-летняя продавец магазина передала три фирменных пакета с ювелирными изделиями и деньгами из кассы неизвестному мужчине говорится в сообщении

После этого она вынесла из магазина еще два пакета.

В ходе оперативно‑разыскных мероприятий оперативники ее задержали.

Девушка сообщила правоохранителям, что ей позвонили неизвестные и под предлогом проведения "экспертизы" убедили передать украшения и деньги курьеру.

В этот же день оперативниками был задержан 17-летний юноша, выполнявший роль курьера.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". Оба подозреваемых задержаны. Устанавливаются все участники преступной схемы, в том числе звонившие продавцу, а также местонахождение похищенного имущества.