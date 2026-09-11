В Челябинске девушка под влиянием мошенников украла более 3 млн рублей

17-летняя жительница Челябинска украла более 3 млн под воздействием мошенников В Челябинске девушка под влиянием мошенников украла более 3 млн рублей

Москва11 сен Вести.В Челябинской области полиция задержала 17-летнюю местную жительницу, которую подозревают в краже имущества в особо крупном размере. Подробности сообщает в MAX СУ СК РФ по Челябинской области.

По материалам следствия, в августе текущего года на несовершеннолетней стали звонить неизвестные, выдавая себя за сотрудников правоохранительных и иных государственных органов.

Используя методы психологического давления, угрозы привлечения к уголовной ответственности и различные манипуляции, злоумышленники убедили девушку в необходимости выполнения "специальных заданий" якобы в интересах государства говорится в сообщении

7 сентября 2026 года подозреваемая купила необходимые для взлома инструменты и вскрыла сейф в жилом доме в поселке Рощино. В общей сложности она похитила денежные средства и ювелирные украшения на сумму более 3 млн рублей. Сумку с похищенным девушка передала третьему лицу.

В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия.