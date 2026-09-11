Москва11 сенВести.В Челябинской области полиция задержала 17-летнюю местную жительницу, которую подозревают в краже имущества в особо крупном размере. Подробности сообщает в MAX СУ СК РФ по Челябинской области.
По материалам следствия, в августе текущего года на несовершеннолетней стали звонить неизвестные, выдавая себя за сотрудников правоохранительных и иных государственных органов.
Используя методы психологического давления, угрозы привлечения к уголовной ответственности и различные манипуляции, злоумышленники убедили девушку в необходимости выполнения "специальных заданий" якобы в интересах государстваговорится в сообщении
7 сентября 2026 года подозреваемая купила необходимые для взлома инструменты и вскрыла сейф в жилом доме в поселке Рощино. В общей сложности она похитила денежные средства и ювелирные украшения на сумму более 3 млн рублей. Сумку с похищенным девушка передала третьему лицу.
В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия.