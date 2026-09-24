Жительница ЕАО подозревается в хищении из магазина шампуней и дезодорантов В ЕАО полицейские задержали подозреваемую в краже косметики из магазина

Москва24 сен Вести.В поселке Смидович Еврейской автономной области полицейские задержали 52-летнюю местную жительницу, она подозревается в хищении из магазина крема для лица, дезодорантов и шампуней, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговом зале. На кадрах видно, как женщина взяла товары с полки, сложила их в пакет и вышла из магазина. Подозреваемая была оперативно задержана на улице вместе с похищенными товарами. Ущерб составил 4,4 тысячи рублей. Женщина призналась, что планировала продать косметику, а на вырученные средства купить алкоголь. В начале сентября она освободилась из мест лишения свободы.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о мере пресечения говорится в сообщении

Похищенная продукция изъята и возвращена представителю магазина.