Москва31 авгВести.В городе Елизово задержана местная жительница, которая похитила алкогольную продукцию из супермаркета, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД Камчатского края.
Установлено, что 27 августа 2026 года 50-летняя безработная похитила из супермаркета в городе Елизово бутылку водки 0,7 литра. По ее словам, для личного употребления. Ущерб от ее действий составил 2 604 рублей, который она обязуется возместить.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух летотмечается в сообщении
Женщине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Проводится расследование.