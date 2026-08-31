МВД: за кражу бутылки водки жительнице Камчатки грозит до 2 лет лишения свободы

На Камчатке полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже бутылки водки МВД: за кражу бутылки водки жительнице Камчатки грозит до 2 лет лишения свободы

Москва31 авг Вести.В городе Елизово задержана местная жительница, которая похитила алкогольную продукцию из супермаркета, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД Камчатского края.

Установлено, что 27 августа 2026 года 50-летняя безработная похитила из супермаркета в городе Елизово бутылку водки 0,7 литра. По ее словам, для личного употребления. Ущерб от ее действий составил 2 604 рублей, который она обязуется возместить.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет отмечается в сообщении

Женщине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Проводится расследование.