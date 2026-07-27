Двое братьев арестованы в Нижегородской области за попытку похищения девушки В Нижегородской области братья арестованы за попытку похищения девушки

Москва27 июл Вести.Двое братьев арестованы в Нижегородской области за попытку похищения девушки с остановки. Об этом сообщил Борский городской суд региона.

По версии следствия, 22 июля двое братьев, проезжая на автомобиле мимо автобусной остановки "ФОК Красногорка" в городе Боре, заметили девушку и решили ее похитить. Выйдя из авто, злоумышленники применили насилие к пострадавшей, угрожали ей, схватили и попытались усадить в транспортное средство. Девушка оказала активное сопротивление, а прохожие пресекли преступные действия.

Мужчины обвиняются по ч.3 ст. 30 п.п. "а, в" ч.2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

23 июля … по подозрению в совершении данного преступления задержаны А.М. и Р.М., в тот же день им предъявлено соответствующее обвинение… Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 22 сентября … включительно говорится в материале. опубликованном на сайте суда

Постановления суда в законную силу еще не вступили.