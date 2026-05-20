В Приморье на водителя, не выпускавшего девочку из автобуса, возбудили дело

Москва20 мая Вести.В Находке водитель автобуса не выпускал из салона школьницу, которая якобы не оплатила проезд, возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы, сообщили в СУ СКР по Приморскому краю.

По данным следствия, 7 марта этого года водитель на одной из остановок предположил, что 11-летняя девочка не оплатила проезд, и не позволил ей выйти.

Водитель проехал четыре остановки, на каждой из них он препятствовал выходу девочки, преграждая ей путь к двери... чем незаконно ограничил свободу передвижения малолетнего ребенка говорится в сообщении

В отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, заведомо не достигшего 14-летнего возраста.

Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.