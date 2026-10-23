Москва23 октВести.В Санкт-Петербурге задержали местную несовершеннолетнюю жительницу по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает следственный комитет города.
Уточняется, что группа молодых людей на протяжении месяца вымогала деньги у школьника.
По подозрению в совершении указанного преступления задержана несовершеннолетняя местная жительницанаписано в канале петербургского СК
Ведется работа по задержанию остальных участников преступления. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ.