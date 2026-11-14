В Петербурге возбудили дело о развращении несовершеннолетнего 30-летней женщиной

Дело о развращении подростка 30-летней женщиной расследуют в Петербурге В Петербурге возбудили дело о развращении несовершеннолетнего 30-летней женщиной

Москва14 ноя Вести.В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении подростка. Об этом сообщает управление СК России по городу в MAX.

Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Обвинение предъявлено 30-летней местной жительнице говорится в сообщении

По данным следствия, фигурантка с 2024 по 2025 год неоднократно совершала развратные действия в отношении несовершеннолетнего. Женщине избрали меру пресечения, обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 30-летнего преподавателя иностранных языков Дарью. По некоторым данным, она подозревается в совершении действий сексуального характера с 15-летним учеником частной школы.