Москва14 нояВести.Преподавателя иностранных языков, лауреата конкурса педагогических достижений, преподавателя НИУ ВШЭ – 30-летнюю Дарью, задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении действий сексуального характера с учеником частной школы. Об этом сообщает Baza.
Заявление на преподавательницу написала мама подростка.
По версии следствия, Дарья встречалась с подростком с марта 2024-го по декабрь 2025 года в своей квартире на Светлановском проспекте. На момент начала отношений парню было 15 летотмечается в сообщении
Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают, есть ли еще пострадавшие.
Задержанная также готовила школьников к сдаче ЕГЭ.
Официальной информации не поступало.