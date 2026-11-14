За интимную связь со школьником в Петербурге задержали преподавателя ВШЭ

В Петербурге задержана преподаватель ВШЭ за интимную связь с подростком За интимную связь со школьником в Петербурге задержали преподавателя ВШЭ

Москва14 ноя Вести.Преподавателя иностранных языков, лауреата конкурса педагогических достижений, преподавателя НИУ ВШЭ – 30-летнюю Дарью, задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении действий сексуального характера с учеником частной школы. Об этом сообщает Baza.

Заявление на преподавательницу написала мама подростка.

По версии следствия, Дарья встречалась с подростком с марта 2024-го по декабрь 2025 года в своей квартире на Светлановском проспекте. На момент начала отношений парню было 15 лет отмечается в сообщении

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают, есть ли еще пострадавшие.

Задержанная также готовила школьников к сдаче ЕГЭ.

Официальной информации не поступало.