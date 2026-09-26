Daily Star: учительница из Сиднея признала свою вину в совращении двух учеников

Учительница из Сиднея признала вину в совращении учеников Daily Star: учительница из Сиднея признала свою вину в совращении двух учеников

Москва26 сен Вести.32-летняя учительница из Сиднея Тайли Брейли признала вину в совершении развратных действий в отношении двух учеников 16 и 17 лет, сообщает Daily Star.

Инциденты произошли летом 2024 года, примерно через год после замужества женщины. Ей предъявили обвинения по шести статьям.

Защита Брейли просила перенести судебное заседание, объяснив это необходимостью дополнительного времени для изучения материалов дела. Адвокаты также сообщили, что у подсудимой ранее диагностировали биполярное расстройство.

После задержания Брейли сразу отстранили от работы в школе без сохранения заработной платы.

В ходе разбирательства женщина полностью признала свою вину и рассказала о произошедшем. По ее показаниям, она вступала в интимные отношения с обоими учениками и склоняла их к близости. Один из эпизодов произошел в автомобиле на территории школьной парковки.

По данным издания, муж женщины подал заявление на развод еще до ее раскаяния.

Ранее в Великобритании суд приговорил преподавателя к 4,5 годам заключения за совершение насилия в отношении 15-летнего ученика.