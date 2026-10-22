Учительницу из Висконсина обвинили в совращении несовершеннолетнего ученика В США учительница из Висконсина совратила 14-летнего ученика

Москва22 окт Вести.В американском штате Висконсин 32-летнюю учительницу Кейшу Стюарт обвинили в совращении несовершеннолетнего ученика.

По данным телеканала WLUK, расследование началось после того, как коллега Стюарт обнаружила откровенное письмо, адресованное 14-летнему школьнику, и сообщила о находке.

Во время беседы со следователями подросток рассказал, что учительница некоторое время домогалась его. Позднее она пригласила его к себе домой, где показала порнографические материалы, а затем предложила "повеселиться в спальне".

В качестве доказательств школьник передал следствию видео с телефона, на котором Стюарт раздевается, а также другие записи аналогичного содержания с ее участием.

На очередном судебном заседании 20 октября женщина полностью отвергла предъявленные ей обвинения. Следующее заседание назначено на 10 декабря.