Москва14 ноя Вести.Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) – Санкт-Петербург готов предоставить все необходимые данные для расследования инцидента с преподавательницей, которую обвинили в интимной связи с подростком, передает ТАСС.

Университет готов оказывать необходимое содействие правоохранительным органам в расследовании инцидента заявил собеседник агентства

Он подтвердил, что Дарья Павловна Х. действительно является старшим преподавателем НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

Ранее стало известно о задержании в Северной столице преподавателя иностранных языков вуза 30-летней Дарьи по подозрению в совершении действий сексуального характера с учеником частной школы. Позднее в СК сообщили, что ей уже предъявлено обвинение в развращении несовершеннолетнего.

По версии следствия, Дарья встречалась с подростком с марта 2024-го по декабрь 2025 года в своей квартире на Светлановском проспекте. На момент начала отношений парню было 15 лет, а женщина работала учительницей в частной школе. Заявление на нее написала мама подростка.

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий.