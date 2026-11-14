Москва14 нояВести.Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) – Санкт-Петербург готов предоставить все необходимые данные для расследования инцидента с преподавательницей, которую обвинили в интимной связи с подростком, передает ТАСС.
Университет готов оказывать необходимое содействие правоохранительным органам в расследовании инцидентазаявил собеседник агентства
Он подтвердил, что Дарья Павловна Х. действительно является старшим преподавателем НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
Ранее стало известно о задержании в Северной столице преподавателя иностранных языков вуза 30-летней Дарьи по подозрению в совершении действий сексуального характера с учеником частной школы. Позднее в СК сообщили, что ей уже предъявлено обвинение в развращении несовершеннолетнего.
По версии следствия, Дарья встречалась с подростком с марта 2024-го по декабрь 2025 года в своей квартире на Светлановском проспекте. На момент начала отношений парню было 15 лет, а женщина работала учительницей в частной школе. Заявление на нее написала мама подростка.
Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий.