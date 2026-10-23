Сотрудницу школы в Техасе обвинили в домогательствах к 15-летней ученице Помощнице учителя в Техасе предъявили обвинения в домогательствах

Москва23 окт Вести.28-летней помощнице учителя Присцилле Кастро в американском городе Сан-Антонио, штат Техас, предъявили обвинения в домогательствах к несовершеннолетней ученице. Об этом сообщает San Antonio Express-News.

По данным издания, женщину задержали 30 августа 2025 года после обращения матери 15-летней школьницы в полицию.

Девочка рассказала, что на протяжении учебного года Кастро проявляла к ней чрезмерное внимание и физическую ласку, вызывавшие у нее дискомфорт. Когда она пришла в класс вернуть Кастро книгу, та предложила школьнице обняться. По словам потерпевшей, после этого сотрудница школы насильно притянула ее к себе, коснулась груди и попросила разрешения поцеловать.

Ученица смогла уйти и сообщила о произошедшем матери. Однако во время расследования, как дополнила девочка, Кастро неоднократно связывалась с ней со скрытых телефонных номеров и пыталась выяснить ее местонахождение.

19 октября сотруднице школы официально предъявили обвинения в совершении непристойных действий сексуального характера в отношении ребенка, а также в нарушении запрета на неподобающие отношения между педагогом и учеником.

Ранее сообщалось, что в Англии уволили учителя географии, случайно показавшего свою историю поиска на YouTube во время урока. Ученики заметили там запросы с сексуализированным подтекстом в адрес несовершеннолетних