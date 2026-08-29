В Британии учителя осудили за попытку тайного видеонаблюдения за школьницей Metro: в Британии учителю запретили преподавать из-за ручки со скрытой камерой

Москва29 авг Вести.В Великобритании учителю естествознания Мэтью Удаллу пожизненно запретили преподавать после того, как он передал школьнице младше 13 лет ручку со скрытой камерой. Об этом пишет издание Metro со ссылкой на решение британского Агентства по регулированию преподавательской деятельности.

По информации журналистов, инцидент произошел в 2022 году в Уорикшире. Удалл подарил школьнице "шпионскую" ручку и предложил использовать ее дома для ведения дневника.

При этом девочка, как уточняется, обнаружила камеру и рассказала об этом подруге и другому учителю, после чего об этом узнал директор школы. Сотрудники правоохранительных органов задержали Удалла, а в 2024 году он признал вину по двум эпизодам о сексуальном преступлении против ребенка и попытке тайного наблюдения.

Суд приговорил его к 31 месяцу лишения свободы, а также бессрочно запретил ему возвращение к преподавательской деятельности.