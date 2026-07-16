Студента в Малайзии арестовали после того, как он понюхал обувь однокурсницы

В Малайзии задержали студента, нюхавшего обувь однокурсницы Студента в Малайзии арестовали после того, как он понюхал обувь однокурсницы

Москва16 июл Вести.В Малайзии полиция задержала студента по подозрению в преследовании и домогательствах к однокурснице. Поводом для расследования стала запись с камер видеонаблюдения, на которой он нюхает обувь девушки у входа в ее квартиру, сообщает Mothership.

По словам 22-летней студентки, молодой человек преследует ее с апреля 2026 года. Он поджидает девушку как возле дома, так и в учебном заведении.

На записи видно, как подозреваемый берет обувь сокурсницы через металлическую решетку и нюхает ее. После обращения студентки в полицию его задержали.

По данным правоохранителей, ранее молодой человек не привлекался к ответственности и не находился под воздействием наркотиков. В случае признания виновным ему грозит до трех лет лишения свободы и штраф.

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