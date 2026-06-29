Тело девушки нашли в чемодане у туриста в Таиланде Австралийца задержали после убийства 17-летней девушки в Паттайе

Москва29 июн Вести.В Таиланде задержали 45-летнего туриста из Австралии Саймона Кармана, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки в городе Паттайя. Ее тело обнаружили в чемодане, а мужчину задержали при попытке покинуть страну, сообщает портал Metro.

По данным издания, 25 июня Карман встретил девушку на пляже Паттайи – курорта, известного секс-туризмом. После этого они отправились в отель. Вечером камеры зафиксировали, как мужчина покинул гостиницу с черным чемоданом, а спустя некоторое время вернулся без него.

По версии полиции, конфликт произошел после спора из-за оплаты. Следователи изучили записи камер видеонаблюдения, которые, как утверждается, помогли восстановить маршрут подозреваемого.

Позже чемодан с телом девушки нашли возле железнодорожных путей. Австралийца задержали в аэропорту Бангкока перед вылетом на родину. Сообщается, что сначала он отрицал обвинения, однако после показа записей с камер признал свою вину.

Мужчине предъявили несколько обвинений. В случае признания виновным ему могут грозить пожизненное заключение или смертная казнь.