Москва13 апр Вести.В Австралии суд предъявил 109 обвинений 13-летней девочке, в том числе за наезд на пешехода и выкрикивание антисемитских оскорблений в адрес окружающих. Об этом сообщил телеканал ABC News.

13-летняя девочка, чье имя остается неизвестным по юридическим причинам, в понедельник явилась в суд по делам несовершеннолетних с требованием выйти под залог. Ей предъявлено 109 обвинений говорится в публикации

В материале сказано, что 30 марта школьница угнала машину на юго-востоке Мельбурна, пыталась задеть велосипедиста пассажирской дверью, затем сбила 45-летнего мужчину. Также она в другие дни якобы выкрикивала антисемитские оскорбления в адрес людей. По подсчетам прокурора, в течение 74 дней в среднем она совершала 1,45 преступления в день.

Сотрудники полиции изучили смартфон девочки. Там они обнаружили запросы о том, "какой срок дают за наезд на человека" и "где живут евреи". Правоохранители убеждены, что все действия школьницы были целенаправленными, а сама подсудимая "питается" известностью и следит за тем, сколько лайков в социальных сетях собирает информация о преступлениях.

Отмечается, что, когда юную подозреваемую заводили в зал суда, она смеялась. Журналисты пишут, что девочка продолжала широко улыбаться на протяжении всего судебного заседания. Также школьница заявила, что ничто не остановит ее от совершения новых преступлений.

Суд посчитал подростка опасным для общества, в связи с чем отказал в прошении об освобождении под залог.