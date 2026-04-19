Пожилого иностранца осудили в Перми за домогательства к 15-летней девочке

В Перми 60-летний иностранец осужден за домогательства к несовершеннолетней Пожилого иностранца осудили в Перми за домогательства к 15-летней девочке

Москва19 апр Вести.В Перми к восьми годам колонии строгого режима приговорили 60-летнего гражданина Узбекистана за совершение действий сексуального характера в отношении 15-летней школьницы, пишет "АиФ" со ссылкой на пресс-службу Индустриального районного суда города.

Кроме того, он должен выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Сообщается, что в январе фигурант пытался заговорить с девочкой на улице, она поспешила уйти, но мужчина последовал за ней и в подъезде начал приставать к несовершеннолетней.

Школьница кричала, звала на помощь, говорила, что еще маленькая сообщает издание

На крики из квартиры на первом этаже вышла соседка, и нападавший скрылся.

Свою вину мужчина признал частично. Он заявил, что хотел пообщаться с понравившейся девушкой и думал, что она старше, но суд пришел к выводу о его виновности.

Было отмечено, что подсудимый действовал вопреки воле потерпевшей, применял насилие и ограничивал ее свободу.