Москва20 июл Вести.Хозяин одной из квартир на Петровском бульваре в Москве застал репетитора своего сына у собственного сейфа, в руках "учителя" был конверт с деньгами. Возбуждено уголовное дело, сообщает столичный главк МВД России в мессенджере MAX.

23-летний мужчина из Красноярска занимался с сыном хозяев квартиры в течение полугода. Как отметили правоохранители, за это время он изучил планировку квартиры и узнал, что семья периодически оставляет двери открытыми, а ключи от сейфа лежат на виду.

Развязка наступила рано утром. Подростка разбудил шум, а отец, приехавший по звонку сына, застал "учителя" прямо у сейфа с конвертом в руках отмечается в публикации

Ситуацию зафиксировала камера видеонаблюдения.

Украденные 1040 евро вернули владельцам. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о краже. Он находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 6 лет колонии.

Полиция проверяет, не является ли подозреваемый серийным вором.