Москва20 авгВести.В Великобритании кинотеатры всерьез рассматривают введение запрета на ношение смарт-очков компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) с функцией видеозаписи из-за возможного пиратства. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британскую ассоциацию кинотеатров (UK Cinema Association).
Кинотеатры рассматривают возможность запрета очков Meta AI из-за опасений по поводу пиратствапередает телеканал
В UK Cinema Association пояснили Sky News, что окончательного запрета пока нет, так как очки могут быть полезны посетителям с нарушением слуха или зрения.
Ранее немецкие правозащитники призвали признать незаконной продажу очков с встроенной камерой. По их мнению, продукт Meta создает угрозу скрытой съемки.