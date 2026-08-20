В британских кинотеатрах могут ввести запрет на записывающие видео очки Meta

В Британии хотят запретить приходить в кино в записывающих видео очках Meta В британских кинотеатрах могут ввести запрет на записывающие видео очки Meta

Москва20 авг Вести.В Великобритании кинотеатры всерьез рассматривают введение запрета на ношение смарт-очков компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) с функцией видеозаписи из-за возможного пиратства. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британскую ассоциацию кинотеатров (UK Cinema Association).

Кинотеатры рассматривают возможность запрета очков Meta AI из-за опасений по поводу пиратства передает телеканал

В UK Cinema Association пояснили Sky News, что окончательного запрета пока нет, так как очки могут быть полезны посетителям с нарушением слуха или зрения.

Ранее немецкие правозащитники призвали признать незаконной продажу очков с встроенной камерой. По их мнению, продукт Meta создает угрозу скрытой съемки.