Британские депутаты требуют запрета на показ мультфильма "Маша и Медведь" Guardian: депутаты палаты общин требуют запретить "Машу и Медведя" в Британии

Москва2 июл Вести.Группа из полусотни депутатов палаты общин британского парламента во главе с либерал-демократом Томом Гордоном требуют запретить показ в Великобритании российского мультфильма "Маша и Медведь". Они называют его "элементом мягкой силы" России.

Британские депутаты подписали письмо против мультфильма после того, как два сезона детского анимационного фильма купила американская компания Netflix, пишет газета Guardian. Обращение уже отправили министру культуры Великобритании Лизе Нэнди. Но в министерстве обращение комментировать пока не стали.

Межпартийная группа депутатов обратилась с письмом к министрам, призвав их рассмотреть вопрос о запрете показа мультфильма "Маша и Медведь" в Великобритании. Они утверждают, что эта анимация представляет собой "приятную форму российской пропаганды" поясняет британское издание

Гнев британских депутатов вызвала девочка Маша, одетая в "фуражку танкиста и форму советской эпохи", а также ее головной убор в одной из серий, напоминающей "фуражку советского пограничника", исторически ассоциирующуюся в головах британских парламентариев с НКВД. Мультфильм, опасаются британские депутаты, пропагандирует советскую военную символику.

Мой клиент категорически отвергает ложное и дискредитирующее предположение о том, что "Маша и Медведь" связана с пропагандой заявила Мелани Бонвичино – пресс-секретарь компании Animaccord, которая занимается разработкой, производством и дистрибуцией мультфильма

Мультсериал "Маша и Медведь" в апреле 2020 года вошел в топ-5 самых любимых развлекательных брендов в мире. Сериал переведен более чем на сорок языков. В Великобритании мультфильм доступен на платформе ITVX.

Ранее "милитаристские нарративы" в российском мультфильме усмотрели в Эстонии. А на Украине "Машу и Медведя" назвали инструментов влияния КГБ.