В МИД Эстонии заявили о "милитаристских нарративах" в "Маше и Медведь"

В Эстонии заметили "милитаристские нарративы" в мультфильме "Маша и Медведь" В МИД Эстонии заявили о "милитаристских нарративах" в "Маше и Медведь"

Москва25 июн Вести.Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал мультфильм "Маша и Медведь", заявив, что увидел в нем "милитаристские нарративы".

Так он прокомментировал информацию о том, что американская компания Netflix купила права на два сезона мультфильма.

"Маша и Медведь" — часть мягкой силы Кремля, внедряющая прокремлевские и милитаристские идеи написал Цахкна в соцсети X

В своем сообщении дипломат прировнял нацистскую символику к советской, заявив, что она якобы "символизирует оккупацию, массовые убийства, депортации и преступления против человечности".

22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о недопустимости стремления некоторых стран приравнять СССР к Третьему рейху. Она подчеркнула, что утверждения о так называемой "тождественности" нацизма и коммунизма антиисторичны.