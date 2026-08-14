Кондрашов сравнил запрет "Маши и Медведя" в Британии с Германией 40-х Кондрашов сравнил попытку запретить "Машу и Медведя" в Британии с Германией 40-х

Москва14 авг Вести.Между планами запретить российский мультфильм "Маша и Медведь" в Великобритании и Германией 1940-х годов есть историческая параллель. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Кондрашов напомнил, что ряд британских политиков пытается запретить российский мультфильм "Маша и Медведь", так как он "очеловечивает" россиян.

Исторические параллели не самые оптимистичные. Потому что в 40-м году в Германии было внезапно отменено все русское, были остановлены гастроли, Достоевского просто выметали из всех библиотек. То есть моментальная отмена всего русского должна была убедить немецкий народ в том, что мы идем воевать не с людьми, не с носителями великой европейской культуры, а с отрепьем, от которого нужно освободить те территории, которые нужны для развития Германии … Желание расчеловечить своего врага – это их почерк. Значит, что-то готовят. Мы точно должны держать порох сухим и знать, что мы должны быть готовы ко всему сказал он

Ранее Андрей Кондрашов заявил, что для него победа в СВО – возвращение русского города Одесса домой.