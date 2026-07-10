Москва10 июл Вести.Лидер британской партии "Наследие" (Heritage Party) Дэвид Кертен в комментарии РИА Новости назвал "помешательством" и "абсурдом" идею местных парламентариев запретить показ российского мультфильма "Маша и Медведь". По его мнению, авторы этой инициативы страдают "синдромом помешательства на России".

Ранее газета Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов Палаты общин потребовала запретить мультсериал, усмотрев в нём элементы "российской пропаганды". Это произошло после того, как американская платформа Netflix приобрела права на трансляцию ещё двух сезонов проекта. Инициатива вызвала волну критики в соцсети X, где депутатов назвали "неудачниками".

Кертен подчеркнул, что "Маша и Медведь" транслирует здоровые семейные ценности. По его словам, британским детям гораздо полезнее смотреть такие программы, чем то, что сейчас показывают в школах и на ТВ в Великобритании. Попытки запретить невинный мультфильм политик назвал следствием искусственно раздуваемой политическими партиями враждебности к РФ.