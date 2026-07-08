Британские парламентарии проверили мультфильм "Маша и Медведь" Депутаты Британии сутки искали пропаганду в "Маше и Медведе"

Москва8 июл Вести.Более 50 депутатов парламента Великобритании провели почти сутки за непрерывным просмотром российского мультсериала "Маша и Медведь" в попытке обнаружить в нём признаки пропаганды. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Поводом для столь масштабного анализа стала инициатива депутата от Либерально-демократической партии Тома Гордона, который ранее предложил запретить трансляцию мультфильма на территории Соединённого Королевства. Гордон охарактеризовал российский анимационный проект как "инструмент российской мягкой силы".

Чтобы проверить это утверждение, парламентарии устроили коллективный просмотр, изучив более 200 семиминутных эпизодов. После 24-часового марафона законодатели продолжили настаивать на введении ограничений, заявив, что сериал действительно содержит элементы пропаганды.

Инициатива британских политиков вызвала резонанс и критику в международном сообществе. В частности, кипрский журналист Алекс Христофору высмеял действия парламентариев, а председатель Ассоциации гражданских журналистов Индонезии Уилсон Лаленьке подчеркнул, что проект носит исключительно образовательный характер, в связи с чем ограничивать к нему доступ недопустимо.