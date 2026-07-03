В Финляндии назвали русофобию в Европе психическим заболеванием Финский политик Мема назвал русофобию в Европе психическим заболеванием

Москва3 июл Вести.Русофобия в Европе становится психическим заболеванием. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети Х.

Таким образом он прокомментировал инициативу в Великобритании запретить российский мультфильм "Маша и Медведь".

Это перебор. Честно говоря, русофобия в Европе становится психическим заболеванием. Я люблю "Машу и Медведя" написал Мема

Ранее сообщалось, что группа из полусотни депутатов палаты общин британского парламента во главе с либерал-демократом Томом Гордоном потребовала запретить показ в Великобритании мультфильма "Маша и Медведь", назвав его "элементом мягкой силы" РФ.