Мема: в Европе устанавливается фашистский режим, где свобода слова запрещена Мема заявил, что в ЕС устанавливается фашизм, подавляющий свободу слов

Москва31 мая Вести.В Евросоюзе устанавливается фашистский режим, где запрещена свобода слова. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Этими словами политик прокомментировал свою публикацию 2025 года, сделанную во время его ареста за критику в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Сегодня в Европе устанавливается фашистский режим, где свобода слова запрещена​​​. Где свободные СМИ, сообщающие об аресте кандидата в евродепутаты? Ах да, они все работают на режим лжи фон дер Ляйен написал Мема в соцсети Х

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ западных СМИ ехать на место трагедии в Старобельск, отметила, что это показывает, как работает их "демократия" и "свобода слова".