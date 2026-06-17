Netflix купил права на показ новых эпизодов "Маши и Медведя" в 100 странах Netflix приобрел права на показ новых эпизодов мультсериала "Маша и Медведь"

Москва17 июн Вести.Американский стриминговый сервис Netflix расширил соглашение с российской анимационной студией Animaccord и получил права на показ новых сезонов мультсериала "Маша и Медведь", сообщает издание Deadline.

В рамках обновленной сделки платформа добавит в свою библиотеку восьмой и девятый сезоны проекта, а также сохранит права на трансляцию всех семи предыдущих сезонов и спин-оффов — "Машины сказки" и "Машины страшилки".

Соглашение распространяется на более чем 100 стран. В Северной Америке мультсериал будет доступен в США и Канаде. В Европе — во Франции, Португалии, скандинавских государствах и странах Бенилюкса. В Азии — в Индии, Японии, Южной Корее и Малайзии. Помимо этого, сделка охватывает Ближний Восток и Латинскую Америку.

Мультсериал, основанный на русской народной сказке, стал одним из самых популярных детских шоу в мире. По охвату аудитории он стоит в одном ряду с Cocomelon, "Свинкой Пеппой" и "Щенячьим патрулем". На видеохостинге YouTube у "Маши и Медведя" 55 млн подписчиков на англоязычном канале, а совокупное число просмотров мультсериала превысило 91 млрд.

Ранее гендиректор компании Art pictures distribution Анастасия Корчагина в интервью ИС "Вести" рассказала, что анимация лучше всего продается за рубежом среди других продуктов российской киноиндустрии.