В Британии только две партии выступают за восстановление отношений с Россией

Две партии в Британии выступают за восстановление отношений с РФ В Британии только две партии выступают за восстановление отношений с Россией

Москва13 июл Вести.Лидер британской партии "Наследие" (Heritage Party) Дэвид Кертен заявил, что только две политические силы в Великобритании выступают за прекращение антироссийской политики и восстановление отношений с Москвой.

По его словам, такой позиции придерживаются его партия, а также Рабочая партия Джорджа Галлоуэя.

Только партия "Наследие" и Рабочая партия могли бы положить конец этому беспорядку и выступают за восстановление нормальных дипломатических и торговых отношений с Россией сказал он агентству РИА Новости

Так Кертен прокомментировал инициативу группы депутатов Палаты общин, предложивших запретить мультсериал "Маша и Медведь" после того, как Netflix приобрел права еще на два сезона проекта. По данным The Guardian, авторы инициативы заявили, что увидели в мультфильме "российскую пропаганду". Предложение вызвало широкое обсуждение в социальных сетях, его сочли мелочным, а выдвинувших ее депутатов назвали неудачниками.