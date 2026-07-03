У лейбористов был шанс умерить антироссийский пыл, заявил посол РФ Келин Келин: у лейбористов был шанс умерить антироссийский пыл Великобритании

Москва3 июл Вести.У Лейбористской партии, пришедшей к власти в Великобритании в 2024 г., были шансы изменить антироссийский курс королевства. Но она ими не воспользовалась, заявил ИС "Вести" посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Он отметил, что лейбористское правительство продолжило политику предшественников - Консервативной партии.

Что касается перспектив изменения наших отношений с Великобританией, то, когда лейбористы пришли к власти в 2024 году, у них были все возможности для того, чтобы начать с чистого листа, умерить этот антироссийский пыл. Этого не произошло. Они продолжали делать ровно то, что делали консерваторы: накачивать Украину деньгами, проводить антироссийскую линию, линию на разрыв отношений с нашей страной сказал Келин

Ранее сообщалось, что уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер желает занять место генерального секретаря НАТО, которое освободится в 2028 году.