Захарова прокомментировала планы Литвы о создании минного поля на границе с РФ Захарова назвала планы Литвы сделать минное поле на границе сиквелом сказки

Москва18 мая Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы литовских властей по созданию минного поля на границе с Россией продолжением сказки про Пиноккио.

"Поле минное в стране ЕС". Так называется сиквел сказки "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы" написала Захарова в своем Telegram-канале

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Вильнюс планирует создать на границе с РФ минное поле в рамках проекта Евросоюза "Восточный дозор" (Eastern Flank Watch). Основная идея, по его словам, состоит в том, чтобы иметь "сдерживающие силы вдоль границы" с Россией, а именно - надежную линию обороны "с противотанковыми средствами, минами для противодействия передвижению пехоты".