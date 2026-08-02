Москва2 авгВести.В Великобритании практически не осталось свободы слова, а список тем, которые могут привести к тюремному заключению, все расширяется.
Об этом сообщил бывший посол Великобритании в Узбекистане, шотландский политический активист Крейг Мюррей агентству РИА Новости.
Я думаю, что в Великобритании практически не осталось свободы слова. Список того, что нельзя говорить без риска оказаться в тюрьме, становится все длиннее и длиннеерассказал Мюррей
По его словам, в британском парламенте находится на рассмотрении законопроект о государственной безопасности, который предусматривает уголовное наказание за получение информации от стран, которые власти Великобритании относят к категории "враждебных". Наказанием является лишение свободы на срок до 14 лет.
В самом тексте закона Россия уже названа враждебным государством. … Согласно этому закону, будет незаконно получать любую информацию от российского правительства или любого государственного органа Россиидобавил экс-дипломат
При этом ранее Мюррей отметил, что большинство британцев не испытывает ненависти к русским, а поскольку внушить негатив нелегко, властям приходится принимать все больше репрессивных законов.
Между тем, депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани выразил мнение, что отставка экс-премьера Великобритании Кира Стармера не повлияет на внешнеполитический курс страны, в том числе в отношении России.