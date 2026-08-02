Экс-посол Мюррей указал на отсутствие свободы слова в Великобритании Экс-посол Мюррей: в Британии практически не осталось свободы слова

Москва2 авг Вести.В Великобритании практически не осталось свободы слова, а список тем, которые могут привести к тюремному заключению, все расширяется.

Об этом сообщил бывший посол Великобритании в Узбекистане, шотландский политический активист Крейг Мюррей агентству РИА Новости.

Я думаю, что в Великобритании практически не осталось свободы слова. Список того, что нельзя говорить без риска оказаться в тюрьме, становится все длиннее и длиннее рассказал Мюррей

По его словам, в британском парламенте находится на рассмотрении законопроект о государственной безопасности, который предусматривает уголовное наказание за получение информации от стран, которые власти Великобритании относят к категории "враждебных". Наказанием является лишение свободы на срок до 14 лет.

В самом тексте закона Россия уже названа враждебным государством. … Согласно этому закону, будет незаконно получать любую информацию от российского правительства или любого государственного органа России добавил экс-дипломат

При этом ранее Мюррей отметил, что большинство британцев не испытывает ненависти к русским, а поскольку внушить негатив нелегко, властям приходится принимать все больше репрессивных законов.

Между тем, депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани выразил мнение, что отставка экс-премьера Великобритании Кира Стармера не повлияет на внешнеполитический курс страны, в том числе в отношении России.