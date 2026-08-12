В Германии на Meta подали заявление в прокуратуру из-за очков с камерой

В ФРГ правозащитники написали заявление на Meta из-за очков с камерой В Германии на Meta подали заявление в прокуратуру из-за очков с камерой

Москва12 авг Вести.Некоммерческая организация HateAid подала заявление в генеральную прокуратуру Франкфурта-на-Майне, обвинив корпорацию Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) в нарушении законодательства ФРГ. Правозащитники просят признать незаконной продажу очков с встроенной камерой Wayfarer.

На своем сайте HateAid пишет, что продукт Meta создает угрозу скрытой съемки. В заявлении организации упомянута не только американская корпорация, а также компании Ray-Ban, Oakley и нескольких розничных сетей оптики.

Организация HateAid считает, что продажа умных очков Meta в Германии должна быть уголовно наказуема. Организация требует ввести запрет на продажу очков Wayfarer (Gen 2) и установить обязательные правила безопасности на этапе проектирования, чтобы исключить возможность ведения скрытой съемки людей.

Ранее корпорация Meta оказалась в центре скандала из-за удаления видеороликов премьер-министра Индии Нарендры Моди. Представитель компании принес публичные извинения.