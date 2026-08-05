Москва5 авгВести.Директор по глобальным вопросам компании Meta (корпорация признана в РФ экстремистской и запрещена) Джоэл Каплан извинился за временную блокировку публикации премьер-министра Индии Нарендры Моди в Facebook (принадлежит Meta).
Об этом сообщило агентство ANI по итогам встречи Каплана с министром электроники и информационных технологий южноазиатской республики Ашвини Вайшнавом, которая прошла в Нью-Дели.
Я принес министру извинения от имени Meta за ошибку, которая привела к ограничению публикации премьер-министра Модисказал Каплан
По данным источников агентства в правительстве Индии, извинения также принес глава корпорации Марк Цукерберг.