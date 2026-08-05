Meta извинилась за временную блокировку видеоролика Моди в Facebook Руководство Meta извинилось за временную блокировку видеоролика Моди

Москва5 авг Вести.Директор по глобальным вопросам компании Meta (корпорация признана в РФ экстремистской и запрещена) Джоэл Каплан извинился за временную блокировку публикации премьер-министра Индии Нарендры Моди в Facebook (принадлежит Meta).

Об этом сообщило агентство ANI по итогам встречи Каплана с министром электроники и информационных технологий южноазиатской республики Ашвини Вайшнавом, которая прошла в Нью-Дели.

Я принес министру извинения от имени Meta за ошибку, которая привела к ограничению публикации премьер-министра Моди сказал Каплан

По данным источников агентства в правительстве Индии, извинения также принес глава корпорации Марк Цукерберг.