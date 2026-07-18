Мема: размещение ракет Tomahawk в Германии приближает войну с РФ

Размещение ракет Tomahawk в Германии приближает войну с РФ, заявил Мема Мема: размещение ракет Tomahawk в Германии приближает войну с РФ

Москва18 июл Вести.Размещение ракет Tomahawk в ФРГ приближает войну с Россией. Такое мнение выразил член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По словам политика, перевооружение Германии представляет угрозу ее же безопасности.

Это опасный шаг к эскалации отношений с Россией. Перевооружение ФРГ представляет угрозу ее безопасности и подрывает безопасность Европы написал Мема

Он также отметил, что страна совершает большую ошибку, выбирая враждебный путь.

При этом ранее генсек НАТО Марк Рютте уверял, что закупка Германией американских крылатых ракет Tomahawk не приведет к эскалации в отношениях с Россией.