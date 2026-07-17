Рютте не считает, что закупка ФРГ ракет Tomahawk приведет к эскалации с Россией

Рютте оценил вероятность эскалации с РФ при закупке Германией ракет Tomahawk Рютте не считает, что закупка ФРГ ракет Tomahawk приведет к эскалации с Россией

Москва17 июл Вести.Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте считает, что закупка Германией американских крылатых ракет Tomahawk не приведет к эскалации в отношениях с Россией. Его слова приводит агентство DPA.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин договорился с Вашингтоном о покупке и размещении на территории Германии этих ракет.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не видит в планируемой Германией закупке ракет Tomahawk повышенного риска эскалации с Россией говорится в публикации

По словам генсека НАТО, приобретение Берлином Tomahawk станет частью "общей системы сдерживания" в Европе.

Соответствующего соглашения Германия и США достигли на саммите альянса в Анкаре. По словам Мерца, после покупки ракет ФРГ закроет важный стратегический пробел в обороне.