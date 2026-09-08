Учителя уволили после того, как он показал на уроке свою историю поиска YouTube В Англии учителя географии уволили после истории поиска на YouTube

Москва8 сен Вести.Учителя в престижной женской школе-интернате в Великобритании уволили после того, как ученицы увидели его историю поиска на видеохостинге YouTube во время урока, пишет Daily Mail.

Джеймс Хиндсон проводил занятие по географии в школе Moreton Hall в графстве Шропшир, когда открыл строку поиска на YouTube для подготовки учебного материала. На большом телевизоре в классе появились предыдущие запросы, объединенные с его аккаунтом.

Ученицы заметили среди них фразы с сексуальным подтекстом в отношении несовершеннолетних, включая запросы о подростках в откровенной одежде. После жалоб школьниц администрация начала проверку. В ходе расследования выяснилось, что в период с 2021 по 2023 год в истории аккаунта регулярно появлялись поисковые запросы сексуального характера, связанные с подростками.

Хиндсон заявил, что у него не было намерения показать историю поиска ученикам, и он использовал YouTube для подготовки к уроку о мировой торговле. При этом он признал наличие таких запросов и выразил сожаление из-за произошедшего.

Дисциплинарная комиссия признала его поведение несовместимым с профессиональными стандартами учителя. Эксперты отметили, что особое значение имел тот факт, что мужчина преподавал в школе для девочек-подростков.