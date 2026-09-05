В Свердловской области завели дело после увольнения учительницы из-за хулигана В Свердловской области ученик довел учителя до увольнения, возбуждено дело

Москва5 сен Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве после сообщений об увольнении учительницы одной из школ региона из-за поведения ученика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Мальчик регулярно срывал уроки, оскорблял учителей и одноклассниц и устраивал драки на переменах, а также угрожал учителям изнасилованием.

Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство) сказано в сообщении ведомства

При этом, как сказано в публикации, реакции со стороны администрации школы не было.

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.