Москва20 авгВести.В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту избиения инвалида, сообщает СК РФ в мессенджере MAX.
Ранее в соцсетях распространилась информация об этом ЧП.
Во дворе одного из домов Екатеринбурга агрессивно настроенный мужчина избил инвалидаговорится в публикации
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, подчеркнули в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.