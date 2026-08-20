Бастрыкин затребовал доклад об избиении инвалида в Екатеринбурге

Уголовное дело возбуждено на Урале после избиения инвалида Бастрыкин затребовал доклад об избиении инвалида в Екатеринбурге

Москва20 авг Вести.В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту избиения инвалида, сообщает СК РФ в мессенджере MAX.

Ранее в соцсетях распространилась информация об этом ЧП.

Во дворе одного из домов Екатеринбурга агрессивно настроенный мужчина избил инвалида говорится в публикации

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.