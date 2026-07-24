В Подмосковье завели дело о хулиганстве после инцидента с девушкой-инвалидом В Долгопрудном водитель избил сопровождающего девушки-инвалида

Москва24 июл Вести.В городе Мытищи Московской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который избил мужчину, сопровождавшего девушку на инвалидной коляске. Об этом сообщило ГСУ СК России по региону на платформе MAX.

По данным следствия, инцидент произошел во дворе одного из домов в Долгопрудном, когда мужчина перевозил девушку на инвалидной коляске по краю проезжей части. Водитель авто напал на сопровождающего.

По факту случившегося возбуждено дело по статье о хулиганстве.

По данному факту территориальным следственным отделом ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство) говорится в публикации

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.