Москва11 сенВести.В Свердловской области возбуждены уголовные дела о случаях издевательств над пациентами реабилитационных центров. Об этом сообщает СК по региону.
Следственному комитету известны случаи незаконного лишения свободы, подвержения пыткам и унижения, применения физического и психического насилия, а также похищения людей.
По ряду фактов установлены причастные к преступлениям лица, им предъявлено обвинениенаписано в канале ведомства в MAX
В частности, подобные случаи происходили в центрах Екатеринбурга, Сысертского и Белоярского районов.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений и лиц, причастным к ним. Ведется сбор и закрепление доказательной базы.