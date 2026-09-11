На Урале расследуют случаи пыток и насилия над пациентами центров реабилитации

СК Урала расследует дела об издевательствах над пациентами центров реабилитации На Урале расследуют случаи пыток и насилия над пациентами центров реабилитации

Москва11 сен Вести.В Свердловской области возбуждены уголовные дела о случаях издевательств над пациентами реабилитационных центров. Об этом сообщает СК по региону.

Следственному комитету известны случаи незаконного лишения свободы, подвержения пыткам и унижения, применения физического и психического насилия, а также похищения людей.

По ряду фактов установлены причастные к преступлениям лица, им предъявлено обвинение написано в канале ведомства в MAX

В частности, подобные случаи происходили в центрах Екатеринбурга, Сысертского и Белоярского районов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений и лиц, причастным к ним. Ведется сбор и закрепление доказательной базы.