Москва6 июлВести.Военные следователи возбудили уголовное дело после обращений жителей военного городка в Екатеринбурге в связи с ненадлежащим жилищно-коммунальным обеспечением. Об этом сообщили в официальном канале военных следственных органов СК РФ в MAX.
Жители сообщили о ненадлежащем содержании многоквартирных домов, неудовлетворительном, состоянии инженерных сетей, подъездов, территории у домов, дорог. При этом граждане полностью оплачивали жилищно-коммунальные услуги.
Было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и халатности.
Генеральный директор одной из управляющих компаний задержана, по ходатайству военного следователя ей судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражуотмечается в сообщении
Расследование дела продолжается. Руководитель ГВСУ Константин Корпусов поручил принять исчерпывающие меры к восстановлению нарушенных прав граждан.