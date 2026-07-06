После жалоб жителей военного городка в Екатеринбурге возбуждено дело на УК

СК завел дело о хищениях в УК после жалоб военных в Екатеринбурге После жалоб жителей военного городка в Екатеринбурге возбуждено дело на УК

Москва6 июл Вести.Военные следователи возбудили уголовное дело после обращений жителей военного городка в Екатеринбурге в связи с ненадлежащим жилищно-коммунальным обеспечением. Об этом сообщили в официальном канале военных следственных органов СК РФ в MAX.

Жители сообщили о ненадлежащем содержании многоквартирных домов, неудовлетворительном, состоянии инженерных сетей, подъездов, территории у домов, дорог. При этом граждане полностью оплачивали жилищно-коммунальные услуги.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и халатности.

Генеральный директор одной из управляющих компаний задержана, по ходатайству военного следователя ей судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу отмечается в сообщении

Расследование дела продолжается. Руководитель ГВСУ Константин Корпусов поручил принять исчерпывающие меры к восстановлению нарушенных прав граждан.