Глава СПЧ Фадеев сказал, кто должен отчислять хулиганов из школы за поведение Фадеев: только педсовет должен решать вопрос об отчислении хулиганов из школы

Москва26 авг Вести.Решение об отчислении хулиганов из школы за неудовлетворительную оценку по поведению должен принимать не отдельный педагог, а педагогический совет, заявил ТАСС глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

При этом, подчеркнул он, если хулиган не исправляет свое поведение и оценку по нему, решение об отчислении нужно принимать обязательно, подчеркнул он.

Причем мы имели в виду, что только педсовет может исключить этого подростка из школы, потому что учителя бывают тоже разными… Если есть такой молодой человек, он достает всех, то педсовет пусть примет такое решение [об отчислении]. Таким образом, мы ставили вопрос о том, как работать с такими запредельно хулиганствующими подростками сказал Фадеев

Ранее в России стартовал эксперимент по оцениванию поведения школьников. В нем участвуют по 10 школ из каждого региона России, в качестве нововведения была выбрана трехуровневая система оценки.