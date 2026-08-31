Москва31 авгВести.По закону учитель не может выгнать ученика с урока, но это не освобождает школьника от соблюдения правил поведения. Об этом сообщил сенатор, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов в беседе с ТАСС.
Закон обязывает школы и педагогов обеспечивать безопасность несовершеннолетних.
Это закреплено в статье 41 закона "Об образовании в Российской Федерации" - таким образом удаление ученика с урока фактически оставляет ребенка без надлежащего надзораотметил сенатор
При этом права ученика не отменяют его обязанностей, подчеркнул Гибатдинов. По его словам, "нельзя оставлять педагога один на один с детской агрессией".
Учитель должен иметь возможность спокойно вести урок, а ребенок - безопасно учитьсяотмечается в сообщении
Сенатор предложил активнее привлекать к воспитательной работе психологов и подразделения по делам несовершеннолетних.